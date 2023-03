Sex, Drogen und Alkohol: «Bleibt weg» – Amsterdam will junge Engländer loswerden

Ja, zum Kiffen und Party machen vor allem. Ja, für Shoppen, Essen oder Kultur. Nein, aber jetzt will ich eher da hin. Nein, aber mit den neuen Regeln will ich da nicht mehr hin. Nein und die Stadt interessiert mich auch nicht.

Dass sich Amsterdam explizit an britische Männer in einem bestimmten Alterssegment richtet, wird auch negativ ausgelegt. Die Anti-Werbekampagne sei diskriminierend oder beruhe auf unfairen Stereotypen, heißt es im Netz.

Kiff-Verbot in der Altstadt von Amsterdam

Eine der Maßnahmen gegen die großen Probleme des Massentourismus in Amsterdam ist ein Kiff-Verbot in der Altstadt, ab Mitte Mai darf dort auf der Straße kein Joint mehr geraucht werden. Ausserdem müssen Gaststätten im berühmten Rotlichtviertel, den «Wallen», eher schließen und Sexarbeiterinnen früher aufhören. Seit Jahren klagen Anwohner über Folgen des Massentourismus wie saufende, grölende und kiffende Menschen auf den Straßen.

In diesem Monat startet auch die Kampagne «How to Amsterdam». Sie informiert Besucherinnen und Besucher über soziale Medien und mit Warnschildern über das Verbot des Urinierens in der Öffentlichkeit sowie über Probleme mit Trunkenheit, Lärmbelästigung und dem Kauf von Drogen bei Straßendealern. Hotels sollen in der Lobby auf Bildschirmen über diese Aspekte informieren.