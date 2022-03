«The voice of Germany» : Blinde Jurorin für neue TV-Show

Nachdem sich die Zuschauer an «Popstars» satt gesehen haben, hat ProSieben schon eine neue Castingshow geplant. Das Besondere daran: Die Juroren können die Sänger hören, aber nicht sehen.

ProSieben plant für den Herbst 2011 eine neue musikalische Castingshow namens «The Voice of Germany» – mit einem speziellen Dreh: «Es geht um ein musikalisches Casting, aber um eines mit einem innovativen Ansatz. Zu Beginn des Vorsingens zählt allein die Stimme. Es gibt 'blind auditions': Die vier Juroren - die noch nicht feststehen - sehen im Gegensatz zum Publikum die Sängerinnen und Sänger nicht, sie hören sie nur, sie sitzen mit dem Rücken zu ihnen», erklärte der neue Geschäftsführer Jürgen Hörner der «Frankfurter Allgemeine».

So zähle allein die Kraft der Stimme, sagte Hörner. «In Holland ist 'The Voice' spektakulär aufgenommen worden.» Die Juroren bekommen die Kandidaten nach der ersten Hürde zu sehen und coachen die ausgewählten Talente, wie Hörner erklärte.

Laut «FAZ» will ProSieben die Konkurrenz von «Deutschland sucht den Superstar» bei RTL angreifen. Produziert wird die Show demnach von John de Mol. In den Niederlanden läuft «The Voice» bei RTL 4. ProSieben plant dem Bericht zufolge 17 Folgen, die donnerstags zur Hauptsendezeit nach 20.15 Uhr gesendet werden. Wer in der Jury sitzt, ist noch nicht bekannt.