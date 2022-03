Ecuador : Blinde Passagiere stürzen aus startendem Flieger

Zwei Männer haben sich in Ecuador im Radkasten eines Flugzeugs versteckt. Beim Start sind sie ums Leben gekommen.

Beim Sturz aus einem startenden Flugzeug sind in Ecuador zwei blinde Passagiere ums Leben gekommen. Die Männer hatten offenbar versucht, im Radkasten der Maschine von Guayaquil an der Pazifikküste nach New York zu reisen, wie die Zeitung El Universo am Montag berichtete.