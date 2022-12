London : Blinder BBC-Reporter erobert geraubtes Handy zurück

In einer Drehpause ist ein Fahrrad an BBC-Reporter Sean Dilley vorbeigefahren und hat ihm sein Mobiltelefon aus der Hand gerissen. Dilley hat es jedoch geschafft den Dieb zu überwältigen.

In seiner Pause wurde der Sean Dilley von einem Fahrradfahrer beraubt.

Im Kampf mit einem Räuber hat der blinde BBC-Reporter Sean Dilley sein Handy zurückerobert. «Er hat sich am falschen Tag mit dem falschen Blinden angelegt», sagte der Journalist anschließend. Dilley erlitt beim Gerangel mit dem Angreifer einige Schnittwunden. Er habe sich ziemlich bescheuert verhalten, aber sei froh, sein Handy wieder zu haben: «Ich twittere von dem Telefon, das er stahl (und ich zurück gewann), schrieb Dilley bei Twitter.

Der Reporter machte gerade eine Pause, als jemand auf einem Fahrrad vorbeifuhr und ihm das Mobilgerät aus der Hand riss, wie die BBC am Dienstagabend berichtete. Er habe sich instinktiv in die Richtung gestürzt, in der er den Angreifer vermutet habe, sagte Dilley. Tatsächlich habe er die Person erwischt, zu Boden gerissen, die Arme festgehalten – und sein Handy zurückbekommen. Über ein Spracherkennungsprogramm rief Dilley die Polizei. Dem Angreifer, der sich weiter wehrte, nahm er das Versprechen ab, sofort abzuhauen – und ließ ihn dann laufen.