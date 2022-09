Cala Mesquida : Blitz erschlägt zwei Touristen an Strand auf Mallorca

Tragischer Vorfall auf Mallorca: Als im Osten der Insel plötzlich ein Gewitter einsetzte, schlug der Blitz an einem Badestrand ein – und tötete zwei Touristen, die 15 Meter auseinander waren.

Polizisten am Ort des Unglücks: Hier wurden zwei Touristen vom Blitz erschlagen.

Ein Urlauber aus Deutschland und einer aus der Schweiz sind am Donnerstag kurz vor 16 Uhr bei einem Unwetter auf Mallorca von einem Blitz erschlagen worden. Die beiden Männer seien auf einem Strand in Cala Mesquida, einer beliebten Badebucht im Nordosten der Insel, gewesen, als das Unwetter plötzlich aufzog, teilte die Polizei mit. Der Deutsche sei 51 Jahre alt gewesen, der Schweizer 65. Weitere Angaben zur Herkunft und Identität der Opfer gab es nicht.

Rettungsschwimmer versuchte zu helfen

Rettungsschwimmer Federico Parisín war ganz in der Nähe, als sich das Unglück ereignete. «Als der Sturm begann, haben wir sofort die rote Flagge für Blitze gehisst und den Notdienst benachrichtigt», erzählt er gegenüber dem «Diario de Mallorca». Dann schlug der Blitz ein: «Fünf Minuten später sahen wir einen Mann, aus dessen Körper Rauch aufstieg. Wir rannten hin und sahen dort zwei leblose Menschen. Einer von beiden war stark verbrannt.» Sofort begannen er und seine Kollegen mit Wiederbelebungsmassnahmen, später übernahmen herbeigeeilte Rettungssanitäter. Doch trotz 40 Minuten dauernden Bemühungen starben beide Männer noch am Ort.

Die Gewitterfront war am Donnerstag plötzlich aufgezogen. Der spanische Wetterdienst Aemet hatte zunächst Sonnenschein, ein paar Wolken und höchstens einige wenige Regentropfen vorhergesagt. Am frühen Nachmittag wurde dann plötzlich vor Gewitter und Starkregen im Nordosten der Insel gewarnt. Auch in den kommenden Tagen könnte es erneut zu Unwettern kommen. Zum Wochenanfang kehrt zudem die Hitze auf die beliebte Urlauberinsel zurück. Es wird mit Temperaturen bis zu 37 Grad gerechnet.