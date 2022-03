Schnappschuss : Blitz trifft landendes Flugzeug über Genfersee

Beim Anflug auf den Flughafen Genf ist ein Flugzeug Ende Mai von einem Blitz getroffen worden. Ein Fotograf konnte den Moment festhalten. Das Bild wird im Netz gefeiert.

Dimitri Rosel, ein französischer Fotograf, hat sich am 31. Mai in Mont-sur-Rolle auf die Lauer gelegt. Der Franzose wartete auf ein Gewitter, das heraufzog. Und da drückte er im richtigen Moment ab: Genau als ein Blitz ein Flugzeug traf, das in Genf landen wollte. Am Heck trat er wieder aus und schlug dann in den See ein.