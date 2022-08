CGDIS-Einsätze : Blitzeinschläge und Starkregen – Gewitterzelle zieht über Luxemburg

LUXEMBURG – Am Mittwochmorgen hat es in Luxemburg örtlich ordentlich geblitzt, gedonnert und geregnet. In Koerich hat ein Blitzeinschlag sogar ein Feuer ausgelöst.

In Esch hat der Regenguss den Boulevard J.F. Kennedy geflutet. Leserreporter

Über den Morgen zog eine Gewitter- und Niederschlagszelle über das Großherzogtum. Örtlich konnten die großen Regenmengen nicht abfließen, sodass Straßen unter Wasser standen. So auch in Esch, wie auf dem Video eines L'essentiel-Lesers zu sehen ist.

In Koerich ist am Vormittag in der Rue du Moulin ein Blitz eingeschlagen, wie der Rettungsdienst CGDIS berichtet. Gegen 10.20 Uhr sei dadurch ein Feuer ausgebrochen – unklar ist bisher, was in Brand geraten ist. Im Einsatz waren sieben Feuerwehwachen: Dippach, Hobscheid, Kahler, Kehlen, Luxemburg, Mamer und Steinfort. Auch nach Tüntingen rückte kurz zuvor das CGDIS aus. Hier wurde gegen 10 Uhr eine Kontrolle nach einem Blitzeinschlag durchgeführt.

Meteolux zeigte in einem Modell auf Twitter, wie sich die Zelle, die starke aber kurze Regefälle brachte, verlagerte. Auf Nachfrage gab der luxemburgische Wetterdienst an, dass an der Wetterstation am Findel fünf Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen worden seien.