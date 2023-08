Achtstündiger Einsatz: Blitzeinschlag könnte Ursache für Hausbrand in Mamer sein

Am gestrigen Dienstagmorgen ging der Dachstuhl eines Wohnhauses in Mamer in Flammen auf.

Am vergangenen Dienstagmorgen sorgte ein in Brand geratenes Wohnhausdach für einen Feuerwehreinsatz, an dem rund 60 Einsatzkräfte beteiligt waren. Ein an L'essentiel weitergeleitetes Video eines Leser-Reporter zeigt die dichten weißen Rauchschwaden über dem Reihenhaus. Am heutigen Mittwoch bestätigte das Großherzogliche Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) den Einsatz in Mamer, der «durch die starke Isolierung und die kompakte Bauweise des Dachstuhls» zusätzlich erschwert worden sei.