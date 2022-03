Radarkontrollen : «Blitzermarathon» in RLP steht vor dem Aus

MAINZ – Die nordrhein-westfälischen Erfinder der Großaktion gegen zu schnelle Autofahrer machen selbst nicht mehr mit. Auch in der Region steht die Teilnahme auf der Kippe.

Nach der Absage der neuen nordrhein-westfälischen Regierung an Blitzmarathons bleibt die Fortsetzung der jährlichen Aktion gegen zu schnelle Autofahrer in Rheinland-Pfalz vorerst offen. Zunächst sei unklar, ob ein anderes Bundesland den Blitzmarathon koordiniere, sagte der Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums, Steffen Wehner, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. «Ob sich Rheinland-Pfalz dann daran beteiligt, wird aufgrund der Belastungssituation der Polizei entschieden.» Das Bundesland hatte zuletzt unter anderem wegen der größeren Terrorgefahr nicht mehr beim Blitzmarathon mitgemacht.