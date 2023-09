Blitzoffensive: Bergkarabach wird Anfang Januar 2024 aufgelöst

Einzige Straße von Armenien nach Berg-Karabach blockiert

Der Konflikt um Berg-Karabach reicht bis in Sowjetzeiten zurück. Seit dem Ende eines Separatistenkriegs 1994 wurde die Region von Armeniern kontrolliert, die von der Regierung in Eriwan unterstützt wurden. 2020 eroberte Aserbaidschan einen großen Teil der Region und angrenzende Gebiete zurück.

Seit Ende vergangenen Jahres blockierte es die einzige Straße von Armenien nach Berg-Karabach, den Latschin-Korridor. Die Regierung in Baku warf der armenischen Regierung vor, die Straße zum Schmuggel von Mineralien und für illegale Waffenlieferungen an die Separatisten in Berg-Karabach zu nutzen. Eriwan machte geltend, dass durch die Blockade die etwa 120 000 Menschen in der Region von wichtigen Lebensmittel- und Treibstofflieferungen abgeschnitten seien.