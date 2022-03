Unwetter in Luxemburg : Blitzschläge setzen zwei Häuser in Brand

DIPPACH/NOERTZINGEN - Bei einem heftigen Unwetter am Dienstagabend fingen zwei Häuser nach Blitzeinschlägen Feuer. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die heftigen Gewitter über der Großregion haben am Dienstagabend auch in Luxemburg gewütet. Gleich zwei Häuser fingen nach Blitzeinschlägen Feuer. Aufgrund der heftigen Regenfälle mussten zudem zahlreiche Keller ausgepumpt werden.

Nach einem Blitzeinschlag in ein Hausdach in der Rue Belle-Vue in Dippach brannte der Dachstuhl. Die Landstraße N5 musste während des Feuerwehr-Einsatzes gesperrt werden. Zum Zeitpunkt des Einschlags am Dienstagabend gegen 19 Uhr war glücklicherweise niemand zuhause. Der Einsatz gestaltete sich durch das Unwetter schwierig. Die Rettungskräfte konnten allerdings verhindern, dass die Flammen aufs Nachbarhaus übergriffen.