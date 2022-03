«Unding» und «weißer Fleck» : Blocher regt sich immer noch auf

Nach der Debatte in Zürich schien das Kriegsbeil zwischen Jean-Claude Juncker und dem Schweizer Politiker Blocher begraben. Für Blocher offenbar nicht.

Das «geostrategische Unding» lässt Christoph Blocher keine Ruhe. Die viel zitierte Aussage des luxemburgischen Premierministers Jean-Claude Juncker bleibt für den SVP-Chefstrategen offenbar ein Thema. In einem Gastbeitrag im Schweizer «Magazin», das am Samstag erscheint, legt Blocher erneut seine Interpretation zur Aussage Junckers dar: «Unser Land (...) werde von der EU als ‹geostrategisches Unding› wahrgenommen».

Dabei schien der Disput zwischen den beiden Politikern nach dem Streitgespräch in der Schweiz Mitte Januar beigelegt. Juncker hatte seine Position, die bei genauem Lesen des Zitats eindeutig ist, ausführlich dargelegt. Trotzdem unterstellt Blocher Juncker jetzt, die Schweiz als etwas Unmögliches, Unsinniges zu sehen. «Ganz sicher etwas, das man entfernen und ausmerzen muss.»

Zur Erinnerung: Juncker hatte im Dezember in einem Interview der «Zeit» gesagt, er wünsche sich einen EU-Beitritt der Schweiz, auch wenn er wisse, dass ein solcher dem Volkssouverän immer noch widerstrebe: «Aber die EU würde so kompletter werden. Es bleibt nämlich ein geostrategisches Unding, dass wir diesen weißen Fleck auf der europäischen Landkarte haben.» Ein Unding bleibt laut Juncker also nicht die Schweiz, sondern der Umstand, dass es auf der Landkarte einen Fleck gibt, der nicht zur EU gehört. Ein feiner aber wesentlicher Unterschied, den Juncker bereits beim Streitgespräch wiederholt explizit präzisierte.