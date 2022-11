Berlin : Blockade behinderte Lebensretter – Fahrradfahrerin stirbt im Krankenhaus

In Berlin wurde am Montagmorgen eine Radfahrerin von einem Betonmischer erfasst und schwer verletzt. Jetzt ist sie ihren schweren Verletzungen erlegen.

In Berlin haben Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen am Montag das Vorankommen eines Rettungseinsatzes verhindert.

Am Montag überrollte in Berlin ein Betonmischer eine Fahrradfaherin . Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr kam verspätet zum Unfallort, weil es wegen Blockaden von Klimaaktivisten lange im Stau gestanden hatte. Nun ist die Frau im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Berliner Polizei hatte am Mittwoch bereits wegen Behinderung von Rettungsarbeiten gegen zwei der Klimaaktivisten Anzeige eingereicht.

Retter mussten improvisieren

Am Montag hatte ein Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft nach dem Vorfall gesagt: «Spätestens jetzt sollte man sich vom Märchen des harmlosen Protests verabschieden. Wer Verkehrswege blockiert, riskiert die innere Sicherheit und nimmt bewusst in Kauf, dass Menschen in Not länger auf Hilfe warten müssen.»