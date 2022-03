Historisch wertvoll : Blockhütte für 2,9 Mio Dollar zu verkaufen

Mitte des 17. Jahrhunderts erbaut: Diese Blockhütte ist die älteste in Amerika – und steht für 2,9 Millionen Dollar zum Verkauf.

Das Nothnagle Log House wurde zwischen 1638 und 1643 in New Jersey gebaut. Damit ist es die älteste Blockhütte in den Vereinigten Staaten und die älteste ihrer Art in der gesamten westlichen Hemisphäre.