Uno-Bericht wäre bereit : Blockiert China Informationen über drohende Hungersnot nach dem Krieg?

Die russische Invasion in der Ukraine dürfte auch für den globalen Getreidehandel gravierende Folgen haben. Der Generalsekretär der Uno-Ernährungsorganisation soll ein Papier zurückhalten, dass die möglichen Auswirkungen aufzeigt.

Der Krieg in der Ukraine tobt weiter. Hunderttausende sind auf der Flucht, während sich die ukrainische Armee und deren Freiwillige mit aller Kraft gegen den russischen Einmarsch stemmen. All diese Leute fehlen in der ukrainischen Wirtschaft, die Exporte liegen zurzeit komplett brach. Dies dürfte, in Kombination mit den gegen Russland verhängten Sanktionen, zunehmend Einfluss auf die globalen Getreidepreise haben, die schon jetzt in die Höhe getrieben werden.