Luxemburg : Blutige Messerattacke nach einem Streit

WILTZ – Im Nordwesten des Großherzogtums kam es am Samstagabend zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei verletzte einer der Männer den anderen schwer.

Am Samstagabend kam es in Wiltz zu einem Messerangriff.

Am Samstag kam zu einem blutigen Messerangriff in einer Wiltzer Wohnung, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Der Grund dafür soll ein Streit zwischen den Beteiligten gewesen sein, wie die Polizei mitteilt.

Dabei wurde ein Mann mit Messerstichen schwer verletzt. Die Polizeibeamten konnten den mutmaßlichen Täter noch am selben Abend in der Wohnung festnehmen und in Gewahrsam nehmen. Der Verletzte wird in einem Krankenhaus behandelt, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.