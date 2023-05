Luxemburg : Blutiger Angriff in der Hauptstadt – Inhaftierter Verdächtiger ist 19 Jahre alt

Die Luxemburger Staatsanwaltschaft hat am heutigen Mittwoch auf L'essentiel-Anfrage mitgeteilt, dass die Person, die verdächtigt wird, einen Jugendlichen, vergangenen Samstag gegen 4 Uhr morgens mit einer abgebrochenen Flasche schwer verletzt zu haben und in Sassenheim in Untersuchungshaft sitzt, 19 Jahre alt sei. Die Attacke wurde nach Angaben der Police Grand-Ducale vor einem Nachtclub in der Rue du Fort Neipperg verübt. Ein in Netz kursierendes Video des Verletzten hatte am Wochenende hohe Wellen geschlagen.