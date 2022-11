«Sie warten auf Prigoschin» : Blutiger Hammer an die EU – so antwortet Estland der Wagner-Gruppe

Der Gründer der paramilitärischen russischen Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, hat in einem Geigenkasten einen blutverschmierten Hammer an den Sitz des Europäischen Parlaments geschickt. Das soll seine Reaktion darauf gewesen sein, dass die EU Russland als staatlichen Förderer von Terrorismus mit deutlicher Mehrheit verurteilt hatte.

Mit dem Hammer-Geschenk spielte Prigoschin offensichtlich auf einen Zwischenfall an, der international für Entsetzen gesorgt hatte: So war ein Video aufgetaucht, in dem Wagner-Söldner einen desertierten und später gefangen genommenen Kollegen mit einem Vorschlaghammer erschlagen haben sollen. «Ein Hund verdient den Tod eines Hundes», kommentierte das Prigoschin ungerührt.