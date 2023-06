Färöer-Inseln: Blutrotes Meer – bereits mehr als 500 Wale bei Treibjagd getötet

Immer wieder gibt es Kritik an den jährlich stattfindenden «Grindadráps», wie die Treibjagden heißen.

Bei der umstrittenen Waljagd vor den Färöer-Inseln sind in dieser Saison bereits über 500 Tiere getötet worden. Allein bei den beiden jüngsten traditionellen Treibjagden – sogenannte «Grindadráps» – am Vortag seien ersten Schätzungen zufolge 266 und 180 Grindwale getötet worden, sagte der Sprecher der Insel-Regierung am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Damit wurden seit Jahresbeginn bereits fünf «Grindadráps» veranstaltet.