Nach Horror-Fund : Blutspuren entdeckt – Ex-Freund von getöteter Carina (17) sitzt in U-Haft

Ein Radfahrer hatte am Freitag die brennende Leiche der jungen Frau entdeckt. Nun steht der Ex-Freund der Getöteten unter dringendem Tatverdacht.

Die 17-jährige Carina war am 14. Juni mit ihrem Schäferhund in Iserlohn-Lethmathe (Nordrhein-Westfalen) zu einem Spaziergang aufgebrochen, von dem sie nicht mehr zurückkehrte. Am Freitag machte ein Velofahrer im rund 55 Kilometer entfernten Hamm eine grausige Entdeckung. Er stieß in einem Naturschutzgebiet auf die noch brennende Leiche der jungen Frau.



Die Obduktion der Leiche hat laut «Bild» (Bezahlartikel) ergeben, dass Carina durch «Gewalt gegen den Hals» ums Leben gekommen war. Außerdem sei festgestellt worden, dass die junge Frau zum Zeitpunkt des Auffindens der Leiche bereits seit längerer Zeit tot war. Laut der ermittelnden Staatsanwaltschaft steht der Ex-Freund von Carina unter dringendem Tatverdacht.



Der 26-jährige Elektroniker B. sei an seinem Wohnort in Dortmund am Freitag festgenommen worden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und seines Autos sei Blut entdeckt worden. Dieses werde nun analysiert. Laut der Staatsanwaltschaft habe sich das Paar etwa sieben bis zehn Tage vor Carinas Verschwinden getrennt. Der tatverdächtige 26-Jährige soll bisher keine Angaben gemacht haben.