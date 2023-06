Südfrankreich: Blutverschmierte Männer und 40 Schafe in Wohnung entdeckt

Dieses Bild bot sich den Behörden, als sie die Wohnung in Südfrankreich betraten.

In einer eigentlich leer stehenden Sozialwohnung im südfranzösischen Nizza sind 40 Schafe entdeckt worden. Die Tiere seien in einer mit Stroh ausgelegten 50-Quadratmeter-Wohnung zusammengepfercht gewesen, berichtete der Sender France 3 am Dienstag.