Luxemburg : Blutverschmierter Mann belästigt Passanten in Bahnhofsviertel

LUXEMBURG/STADT – In den frühen Abendstunden wurde eine Polizeistreife in der Rue de Strasbourg in Luxemburg-Stadt auf einen angetrunkenen und verletzten Mann aufmerksam, der vorbeigehende Passanten anschrie. Der Abend endete für den Mann in der Ausnüchterungszelle.