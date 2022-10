Luxemburg : BMW und Mini präsentieren sich in neuer Umgebung

48 Stunden dauerte der Umzug in die Cloche d'Or, dann war es geschafft. Seit dem zehnten Oktober empfängt Bilia-Edmond seine Kundschaft in den neuen Verkaufsräumen in Luxemburg-Stadt. Es handelt sich um ein ultra-modernes Gebäude in einem aufstrebenden Teil der Stadt. Das neue Gebäude, das 36,5 Millionen Euro kostete, davon vier Millionen für die Einrichtung, erstreckt sich auf 24.400 Quadratmetern und fünf Etagen, zwei davon unterirdisch gelegen.