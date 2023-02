Leichtathletik: Bob Bertemes landet mit neuem Rekord auf Platz 2 der Weltrangliste

Am späten Nachmittag fiel der einzige nationale Rekord bei den luxemburgischen Hallenmeisterschaften, aber was für einer! Bob Bertemes warf die Kugel auf 21,93 Meter, verbesserte damit seinen erst vergangene Woche aufgestellten Hallenrekord um 87 Zentimeter und erzielte die weltweit zweitbeste Saisonleistung. Nur der Amerikaner Ryan Crouser, der am Samstag seinen Weltrekord auf 23,38 Meter verbesserte, liegt vor dem 30-jährigen Athleten. Im Freiluft-Weitwurf liegt der Rekord von Bertemes bei 22,22 Metern, aufgestellt im Jahr 2019. Bei der EM in Istanbul (2.-5. März) möchte er diesen Wert noch einmal erreichen.