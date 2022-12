Radsport: Bob Jungels geht 2023 wieder in Flandern an den Start

Nach zwei durchwachsenen Jahren bei AG2R-Citroën bereitet sich Bob Jungels auf seine erste Saison in den Farben des deutschen Teams Bora-Hansgrohe vor. Für den Etappensieger der letzten Tour de France startet die Saison am 23. Januar beim Grand Prix von Valencia, bevor er vom 6. bis 13. März bei Paris-Nizza, seinem ersten großen Saisonziel, antreten wird.

Nach bisherigem Stand endet sein Programm für 2023 mit der Flandern-Rundfahrt (3. April), bei der er sich ehrgeizig gibt. «Ich habe bereits in Lüttich (2018) gewonnen und möchte nun einen weiteren Meilenstein zu meiner Erfolgsgeschichte hinzufügen», so der 30-Jährige. Seine Teilnahme an den Ardennenklassikern wird davon abhängen, ob er sich für den Giro oder die Tour de France entscheidet. Wenn er in Italien fährt, wird er zwischen den Flandern-Rennen und dem Start in den Abruzzen am 6. Mai eine Pause einlegen.