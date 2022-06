Trotz Corona : Bob Jungels kann an der Tour de France teilnehmen

LUXEMBURG/KOPENHAGEN - Der luxemburgische Radprofi ist zwar positiv auf Corona getestet worden, aber nicht ansteckend. Er wird am Freitag beim Prolog starten können.

Das Fahrerfeld der Tour de France, das am Freitag in Kopenhagen, Dänemark, startet, wird definitiv drei Fahrer aus Luxemburg umfassen. Bob Jungels, der am Mittwoch positiv auf Corona getestet wurde, darf starten, wie sein Team AG2R-Citroën am Donnerstag bekannt gab. «Nach einem PCR-Test am Mittwoch, der eine leichte Viruslast ergab, wurde Bob Jungels am Donnerstagmorgen einem weiteren Test unterzogen. Das Ergebnis bestätigt, dass der Fahrer nicht ansteckend ist», erklärte die französische Mannschaft.