Luxemburg : Bodenmarkierungen könnten schon bald die Bus-Einbuchtungen ablösen

An verschiedenen Orten in Luxemburg werden Bus-Einbuchtungen (ein markierter Bereich außerhalb der Fahrbahn, in dem der Bus auch parken kann) umgebaut und durch Bodenmarkierungen ersetzt, stellt Jeff Engelen (ADR) fest. «Dadurch halten die Busse auf der Hauptfahrbahn, was zu zusätzlichen Verkehrsbehinderungen führt», beklagt der ADR-Abgeordnete, der sich in einer parlamentarischen Anfrage an den Minister für Mobilität François Bausch (Déi Gréng) gewandt hat.