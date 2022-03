Fit und kräftig : Bodybuilderin im Rentenalter

Joggen im Morgengrauen und mehrere Stunden Fitnessübungen pro Tag: Das Trainingsprogramm der 75-jährigen Ernestine Shepherd lässt so manchen jungen Sportler alt aussehen.

Ein Versprechen, das eingehalten werden musste

Miss Ernie, wie ihre Freunde sie nennen, hat ihre Sportkarriere allerdings erst im Alter von 51 Jahren angefangen. Zuvor hatte sie nie ihrem Leben auf ihre Fitness geachtet. An einem Sonntag vor 25 Jahren wurden aber sie und ihre Schwester zu einem Picknick eingeladen. Beide zeigten sich in Badeanzügen - und fühlten sich unwohl darin. «Uns gefielen unsere Körper nicht», sagt Ernestine in einem Interview mit dem britischen Sender «BBC». Beide Schwestern hatten sich damals vorgenommen, ab sofort ein gesünderes Leben zu führen. Doch dann passierte das Unerwartete: Ernestines Schwester starb plötzlich an einem Hirnschlag.