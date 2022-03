«Tinder-Schwindler» : Bodyguard fordert Schadenersatz von Netflix

Der Leibwächter des Tinder-Schwindlers wird in der beliebten Netflix-Doku als krimineller Kumpane des Israelis dargestellt. Piotr soll aber unschuldig sein – und klagt nun gegen Netflix.

Stets an seiner Seite stand Levievs Bodyguard Piotr. Er reiste mit dem Israeli durch ganz Europa und unterstützte ihn scheinbar bei seinen Betrügereien. So half er dem 31-Jährigen etwa, einen brutalen Angriff vorzutäuschen, in dem er sich mit künstlichem Blut einschmierte und ernsthafte Verletzungen vortäuschte. Bilder des Szenarios sendete Leviev dann an seine Opfer, um sie zu verängstigen und dazu zu bringen, Geld an ihn zu überweisen. Bodyguard Piotr behauptet nun, nichts von Levievs Machenschaften gewusst zu haben.