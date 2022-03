Fahrwerk klemmte : Boeing 767 landet auf dem Bauch

Dramatische Szenen haben sich in Warschau abgespielt: Am frühen Nachmittag ist eine Boeing 767 ohne ausgefahrene Räder gelandet - das Fahrwerk hatte geklemmt.

Eine aus Newark (US-Bundesstaat New Jersey) kommende Boeing 767 der polnischen Fluggesellschaft LOT ist am Dienstag in Warschau notgelandet. Keiner der rund 230 Passagiere kam zu Schaden. Wie der polnische Nachrichtensender TVN 24 weiter berichtete, konnte die Maschine wegen Fahrwerkproblemen nicht normal landen.