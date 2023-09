Boeing und Airbus: Triebwerk-Skandal könnte zahlreiche Flugzeuge betreffen

In Triebwerken vom Typ CFM56 wurden nicht zertifizierte Teile verbaut. Unklar ist noch, in wie vielen.

Betroffen sind laut Triebwerkhersteller der Antrieb CFM56, von dem weltweit rund 23.000 vorhanden sind, und der Typ CF6. Diese werden unter anderem in der Boeing 737, dem Airbus A320 und Großraumflugzeugen wie der Boeing 767 und dem A330 verbaut. Laut einem Bericht auf Airliners.de handelt es sich bei den Teilen mit mutmaßlich falschen Papieren um Dichtungen an den Statorschaufeln des Verdichters. Meldungen über Probleme mit den Teilen gab es bisher keine.

Triebwerke auch bei luxemburgischen Airlines im Einsatz

Die Zivilluftfahrtbehörde FAA in den USA und die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) haben Warnungen an Airlines herausgegeben, die Flugzeuge mit den betroffenen Triebwerkmodellen betreiben. Medienberichten zufolge sind bereits Maschinen bei Southwest Airlines, United Airlines und Virgin Australia identifiziert worden, bei denen die nicht zugelassenen Komponenten nun ersetzt werden. Bei Virgin Australia handelt es sich wohl um Boeings 737-800.

Auch für Luxair sind geleaste Boeings des Typs 737-800 unterwegs, nach Websiteangaben mit dem Triebwerk CFM56-7B. Auf Anfrage von L'essentiel gibt die luxemburgische Fluggesellschaft an, «keine Kenntnis von solchen Elementen in unseren Flugzeugen» zu haben. Aus Sicherheitsgründen kontrolliere man aber proaktiv die Lieferkette und Ersatzteile.

Der Zivilen Luftfahrtverwaltung DAC sind nach eigenen Angaben unter luxemburgischen Betreibern ebenso «keine Fälle bekannt, in denen mutmaßlich nicht zugelassene Teile, die von AOG Technics vertrieben werden, in Triebwerke eingebaut oder auf Lager sind.» Die von der EASA im August veröffentlichten Empfehlungen würden auch hierzulande angewendet.

CFM klagt beim High Court in England

Diese hatte Eigentümer, Betreiber, Instandhaltungsbetriebe und Händler aufgerufen zu prüfen, ob Teile direkt oder indirekt von AOG Technics bezogen worden sind, und sich im Falle des Falles an den Hersteller zu wenden, um die Echtheit des Zertifikats überprüfen. «Wenn der zugelassene Betrieb bestätigt, dass das Zertifikat nicht von ihm stammt, sollten alle betroffenen Teile gesperrt werden, um den Einbau zu verhindern, bis festgestellt werden kann, ob sie für den Einbau geeignet sind. Wenn ein Teil mit einem gefälschten Zertifikat bereits eingebaut ist, wird empfohlen, das Teil durch ein zugelassenes Teil zu ersetzen», so die EASA.

CFM geht mittlerweile gerichtlich gegen AOG vor. Außerdem arbeite man weiterhin gemeinsam mit der Luftfahrtbranche daran, nicht zugelassene Teile aus der globalen Lieferkette herauszuhalten, hieß es in einer Pressemitteilung. Teile mit gefälschten Freigabebescheinigungen würden potenziell die Sicherheit von Flugzeugen gefährden und machten es unmöglich, die Flugtauglichkeit zu bewerten. Über eine Klage in England will der Triebwerkhersteller an alle Dokumente von AOG zu den Komponenten kommen.