Nach Krawallen: Böllerverbot in Frankreich lockt Kunden nach Luxemburg

Wegen der Sorge vor erneuten Ausschreitungen gilt in Frankreich bis zum 15. Juli ein landesweites Verbot von Feuerwerk. Mehrere Städte haben das traditionelle Feuerwerk zum Nationalfeiertag aus Sicherheitsgründen abgesagt. Versuche, dennoch an Pyrotechnik zu kommen, bleiben auch in Luxemburg nicht aus. «Das Telefon klingelt zurzeit ununterbrochen. Sehr oft erscheinen französische Nummern auf dem Display», berichtet der Geschäftsführer von Artifices.lu in Differdingen, Luxemburgs größtem Vertreiber von Pyrotechnik.

Daraufhin seien Online-Bestellungen vorsichtshalber bis zum 18. Juli gestoppt worden. Die Firma arbeite mit mehreren französischen Gemeinden zusammen und verfolge die Geschehnisse in Frankreich genau. «Meiner Meinung nach planen viele potenzielle Kunden, die Feuerwerkskörper für andere Zweck zu missbrauchen», heißt es vonseiten des Händlers. Der Nationalfeiertag am 14. Juli sei dabei wohl zweitrangig.

Zur Abschreckung ist auf der Website eine Warnung geschaltet worden: «Es ist nicht nötig, unsere Telefonleitung zu überlasten. Wir verkaufen weder Abschussmörser noch Böller oder Leuchter an Privatpersonen», heißt es dort in roter Schrift. Darüber ein Erlass der französischen Regierung vom 8. Juli.

Auch Partyartikelgeschäfte in Luxemburg beobachteten in den vergangenen Tagen eine ungewöhnliche Flut an Anrufen und junger Kunden aus dem Nachbarland. «Während der Gewaltausbrüche gingen viele Anfragen nach Feuerwerksmörsern ein, aber wir verkaufen nur kleine Böller», erklärt eine Managerin von Party Days in Foetz. Ähnlich sieht es in Hollerich aus. «Die Leute fragen uns, wo sie welche bekommen können. Wir können ihnen nicht einmal antworten», erklärt eine Verkäuferin im PartyShop.