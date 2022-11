Brasilien : Bolsonaro-Fans zeigen bei Protesten Hitler-Gruß und fordern Militärputsch

Anhänger des abgewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben bei Protesten im Süden des Landes den Hitler-Gruß gezeigt. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Santa Catarina leitete Ermittlungen ein.

Anhänger des abgewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben bei Protesten im Süden des Landes den Hitler-Gruß gezeigt. Hunderte Demonstranten reckten vor einer Kaserne in der Ortschaft São Miguel do Oeste im Süden des Landes ihre Arme zum faschistischen Gruß in die Höhe und sangen die Nationalhymne, wie der Fernsehsender Globo am Mittwoch berichtete. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Santa Catarina leitete Ermittlungen ein. Die Verherrlichung der Nazi-Herrschaft und das Verwenden nationalsozialistischer Symbole ist in Brasilien eine Straftat.

Nach der Niederlage des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro gegen seinen linken Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva am Sonntag gehen im ganzen Land Anhänger des abgewählten Staatschefs auf die Straße. Sie blockierten zahlreiche Fernstraßen, es drohen Versorgungsengpässe. Zudem fordern sie die Streitkräfte zu einem Militärputsch gegen die Justiz und das Parlament auf.

«Soldaten, rettet Brasilien!»

Tausende Anhänger des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben das Militär aufgefordert, den Amtsinhaber trotz seiner Wahlniederlage an der Macht zu halten. Die Menschen versammelten sich am Mittwoch vor dem Hauptquartier des Militärkommandos Ost in Rio de Janeiro. Einige schwenkten brasilianische Flaggen und riefen «Soldaten, rettet Brasilien!». Bolsonaro hatte in einer Rede zwei Tage nach der Präsidentschaftswahl seine Niederlage zwar nicht eingestanden, aber Bereitschaft zur Übergabe der Macht an seinen linken Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva signalisiert.

Das Militär wurde von Bolsonaro stets unterstützt, hat sich aber seit dem ersten Wahlgang nicht zu Wort gemeldet – ein Zeichen dafür, dass es sich wahrscheinlich vom ehemaligen Armee-Hauptmann Bolsonaro distanziert, wie Experten der Nachrichtenagentur AP erklärten. «In einer Demokratie haben die Streitkräfte kein Mitspracherecht im Wahlprozess», sagte der Präsident des brasilianischen Verbands für Verteidigungsstudien, Eduardo Munhoz Svartman. «Dieses Schweigen ist wünschenswert.»

«Es ist vorbei, so lasst uns nach vorne blicken»

Unterdessen setzten Lkw-Fahrer, die seit Tagen im ganzen Land Straßensperren errichteten, ihre Aktionen fort, obwohl der Oberste Gerichtshof ein Ende der Blockaden anordnete. Am Mittwochmorgen teilte die Autobahnpolizei mit, sie habe 630 Blockaden beseitigt, mehr als 150 bestanden jedoch weiterhin. In den sozialen Medien, unter anderem in Telegram- und Whatsapp-Chatgruppen, forderten Nutzer, das Militär müsse aktiv werden. Auch könnten Kongress und der Oberste Gerichtshof aufgelöst werden und der Präsident im Amt bleiben, erklärten sie.

Bolsonaro betonte dagegen in seiner Rede, er habe sich immer an die Verfassung gehalten. Ein Richter des Obersten Gerichts, Luiz Edson Fachin, teilte mit, bei einem privaten Treffen mit ihm habe Bolsonaro gesagt: «Es ist vorbei. So lasst uns nach vorne blicken.» Zwei weitere Richter wollten Fragen zum Tenor des einstündigen Treffens nicht beantworten. Auch Wirtschaftsminister Paulo Guedes, der an dem Treffen teilnahm, wollte nichts dazu sagen.