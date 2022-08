UN : Bolsonaros Protestaufrufe gegen Justiz «besorgniserregend»

Die scheidende UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro verschärfte Angriffe auf die Justiz und das Wahlsystem seines Landes vorgeworfen. Besonders «besorgniserregend» seien Bolsonaros Aufforderungen an seine Anhänger, «gegen Justiz-Einrichtungen zu protestieren», sagte Bachelet auf ihrer Abschlusspressekonferenz am Donnerstag in Genf und warnte vor einer Gefährdung der Demokratie in Brasilien.