Luxemburg-Stadt : Weltkriegsbombe im Bahnhofsviertel ist entschärft

LUXEMBURG – Schon zum zweiten Mal dieses Jahr musste der Bahnhof in Luxemburg-Stadt wegen einer Bombe evakuiert werden. Der Zugverkehr soll ab 18 Uhr wieder aufgenommen werden.

Erst im Februar dieses Jahres hatte der Luxemburger Bahnhof evakuiert werden müssen, weil eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden war. Gleiches ist auch am heutigen Mittwoch wieder passiert. Laut der staatlichen Eisenbahngesellschaft Luxemburgs (CFL) wurde die Bombe bei Bauarbeiten am Bahnhof in der Nähe der Büchler Brücke gefunden.