Luxemburger Volleyballer : «Bomber» Rychlicki begeistert in Italien

LUXEMBURG – Der luxemburgische Volleyballspieler Kamil Rychlicki ist in Frühjahr von Belgien nach Italien gewechselt. Dort punktet er nun am Fließband.

Rychlicki wurde zudem schon zum MVP eines Spiels gewählt und bekam auch schon einen Spitznamen verpasst: Der Bomber. «Ich bin sehr glücklich darüber, wie es bisher gelöaufen ist. trotzdem will ich nich allzu sehr auf diese individuellen Statistiken eingehen. Wichtig ist, dass das Team gewinnt und in der Tabelle weiter nach oben klettert», sagt der ehemalige Spieler des VC Strassen. Nach sieben Spieltagen liegt Ravenna vor dem Duell mit Top Volley Latina (10. Platz) am Sonntag mit drei Siegen und vier Niederlagen auf Rang acht der Tabelle. Rychlicki genießt jeden Augenblick in der italienischen Liga: «Es ist fantastisch. Ich hoffe, dass ich mein Niveau noch weiter steigern kann.»