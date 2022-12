Ukraine-Krieg: Bomber, U-Boote, Raketen – so massiv baut Russland sein Atomwaffenarsenal aus

Russland will nach Angaben von Präsident Wladimir Putin das Potenzial seines Militärs weiter ausbauen, darunter auch die Kampfbereitschaft seiner Atomstreitkräfte. «Die Streitkräfte und die Kampffähigkeiten unserer Streitkräfte nehmen ständig und jeden Tag zu», sagte Putin am Mittwoch bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung. «Diesen Prozess werden wir natürlich fortsetzen.» Auch die Kampfbereitschaft der Atomstreitkräfte solle verbessert werden.

Satan-Rakete könnte alle Ziele treffen

So will der Kreml die Interkontinentalrakete Sarmat, Nato-Codename SS-X-30 Satan 2, im kommenden Jahr in Dienst stellen und dafür 22 Startrampen bauen. Die Rakete hat eine Reichweite von 18.000 Kilometern und kann mit mehreren Atomsprengköpfen ausgerüstet werden. Mit der beträchtlichen Reichweite könnte Russland Ziele in der ganzen Welt angreifen – bei einer Attacke auf den Erzfeind USA auch über die Arktis.