Instagram – Bond-Titelsong - Billie Eilish gibt erste Hörprobe

Bond-Titelsong - Billie Eilish gibt erste Hörprobe

Auf Instagram hat die 18-Jährige am Dienstag einen kurzen Clip veröffentlicht, der den Bond-Titel anteasert.

Einen Tag nach ihrem berührenden Auftritt bei den Oscars, wo sie den Beatles-Klassiker "Yesterday" sang, versetzt Billie Eilish nun die Welt erneut in Aufregung. Auf Instagram postete sie einen kurzen, nur wenige Sekunden dauernden Clip. Und der hat es in sich, dürfte es sich dabei doch um einen Ausschnitt aus ihrem James-Bond-Titeltrack für den kommenden 007-Film "No Time To Die" handeln.