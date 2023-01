Tokio : Boom mit Pokémon-Sammelkarten in Japan – Wiederholte Diebstähle

In Japan boomt der Markt mit Pokémon-Sammelkarten. Da die Karten mit Motiven der weltweit beliebten Monsterfiguren teils Preise von umgerechnet mehreren Tausend Euro erzielen, werden sie immer wieder zum Ziel von Dieben, wie die japanische Nachrichtenagentur Jiji Press am Donnerstag berichtete. In Tokios Stadtteil Akihabara, Japans Mekka für Manga, Anime und Videospiele, sei in jüngster Zeit in Läden, die sich auf die Sammelkarten spezialisiert haben, wiederholt eingebrochen worden.