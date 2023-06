Griechenland: Bootsunglück – Sieben Drahtzieher sollen gefasst worden sein

Im Zusammenhang mit dem Untergang eines überfüllten Flüchtlingsbootes vor der griechischen Küste in der vergangenen Woche sind in Pakistan sieben mutmaßliche Führungsmitglieder eines Schleuserrings festgenommen worden. Die Polizei teilte am Mittwoch mit, die Verdächtigen seien in den vorangegangenen zwei Tagen verhaftet worden. 30 mutmaßliche Helfer wurden ebenfalls festgenommen und nun verhört.