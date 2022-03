Überschwemmungen drohen : «Bopha» kehrt auf Philippinen zurück

Die Philippinen sind erneut vom Sturm «Bopha» heimgesucht worden. Im Norden des Landes kam es zu heftigen Regenfällen. Die Behörden rechneten mit Überschwemmungen.

Der Sturm «Bopha», der als Taifun hunderte Menschen im Süden der Philippinen getötet hat, ist in das Land zurückgekehrt. Der Tropensturm wütete am Sonntag im Norden des Landes und brachte heftigen Regen.

Mindestens 548 Tote

«Bopha» hatte am Dienstag vor allem auf der südlichen Insel Mindanao schwere Zerstörungen angerichtet. Nach offiziellen Angaben kamen dabei mindestens 548 Menschen ums Leben.

Laut der Behörde für Katastrophenschutz wurden noch 827 Menschen vermisst. Fast 180 000 Menschen hielten sich noch immer in überfüllten Notunterkünften auf. Ramos sagte, die hohe Opferzahl durch «Bopha» im Süden habe die Bewohner des Nordens wachsamer gemacht.

Plünderungen auf Mindanao

Die Lebensmittelhilfen hätten sich derart verzögert, dass die Anwohner auf der Suche nach Nahrung in jedes Haus eindrangen, das der Sturm übrig ließ, sagte am Samstag ein Behördenmitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP.

In Cateel und umliegenden Küstenorten wurden nach Behördenangaben 97 Prozent aller Gebäude zerstört oder abgedeckt. Infolge von Erdrutschen seien rund 150 000 Menschen mindestens drei Tage isoliert worden. Am Donnerstag erreichte ein Marine-Schiff mit 31 Tonnen Hilfsmaterial an Bord die Stadt Baganga, rund 40 Kilometer südlich von Cateel.