Bordeaux: Restaurantbesucher mit verdorbenen Sardinen vergiftet – eine Tote

Nach dem Verzehr verdorbener Sardinen in einem Restaurant in Bordeaux ist eine Frau gestorben. Zwölf weitere Menschen würden wegen Lebensmittelvergiftung behandelt, teilte die französische Gesundheitsbehörde am Dienstagabend mit. Unter den Erkrankten seien Touristen aus Kanada, Irland, Deutschland und den USA.

Die Gesundheitsbehörden appellieren an mögliche weitere Besucher des Restaurants, sich im Fall von Beschwerden zu melden. In dem Restaurant wurden Proben genommen, um die Ursache der Krankheit zu klären. Die Erkrankten litten an Botulismus, eine Form von Lebensmittelvergiftung, die durch verdorbene Konserven ausgelöst werden kann. Sie führt in fünf bis zehn Prozent der Fälle zum Tod, da die Atemmuskulatur gelähmt wird. Fünf der erkrankten Restaurantbesucher werden derzeit künstlich beatmet.