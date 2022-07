«Lassie im echten Leben» : Border Collie Saul rettet Herrchen nach 25-Meter-Sturz in der Wildnis

Der Mann war in der Wildnis in Kalifornien beim Wandern verunglückt, …

Hund führte Rettungsteam zum Herrchen

Doch dann schoss Saul aus dem Unterholz. Der Hund rannte bellend in Kreisen um das Team herum und sprang an den Rettern hoch, um sie auf sich aufmerksam zu machen. Danach trabte er los – und führte das Team zu seinem verletzten Herrchen, das sich in eine tarnfarbene Blache eingewickelt hatte. «Er alarmierte uns auf wahrhafte Lassie-Art», so die Retter auf Facebook.