Unterhaltszahlungen: Boris Becker muss erneut vor Gericht

Seine Freundin Lilian hält zu ihm

Seine Freundin hatte am 29. April, dem Tag seiner Verurteilung, Geburtstag. Im kürzlich erschienenen Exklusiv-Interview mit Steven Gätjen (50) , in dem er über seine Zeit im Gefängnis sprach, erinnerte er sich über ihre damalige Unterhaltung am Vortag: «Meine Liebe, du musst nicht auf mich warten. Du bist eine junge Frau, du stehst auf eigenen Füßen in der Welt, du bist finanziell unabhängig, ich weiß nicht, wie lange ich ins Gefängnis muss. Dann hat sie mich umarmt und gesagt: ‹Red nicht so einen Scheiß, wir schaffen das zusammen!›».