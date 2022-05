Wegen Unzufriedenheit : Boris Becker setzt mehrfach Notruf aus Zelle ab

Ex-Tennisstar Boris Becker teilt seine Zelle seit ein paar Tagen mit einem neuen Häftling. Nun setzte er mehrere Notrufe aus seiner Zelle ab.

Gefängnis-Mitarbeiter sind sauer

Den Mitarbeitern stößt das sauer auf. Ein Insider zur «Bild»: «Das Gefängnis ist am Wochenende unterbesetzt, wie im Krankenhaus. Der Notrufknopf sollte wirklich nur in Notfällen benutzt werden.» Die anonyme Quelle verrät weiter: «Nachdem Becker ohne wirklichen Notfall immer wieder den Kopf gedrückt hatte, wurde er ermahnt, dass es sich bei dem Schalter nicht um den Hotel-Roomservice handelt.»

Was Becker besonders nerven dürfte: Er konnte diesmal keinen Rundgang auf dem Hof machen, weil das Wetter so schlecht war. Stattdessen musste er noch mehr Zeit in seiner Zelle verbringen. Immerhin: Boris bekam vom Häfen-Kiosk bestellte Süßigkeiten und süße Getränke.