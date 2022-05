Zelle bleibt offen: Boris Becker soll im Gefängnis seinen Promi-Status nutzen

Seit Ende April sitzt Boris Becker im Wandsworth-Gefängnis in London . Das, weil der einstige Tennisstar Vermögen im Wert von mehr als einer Million Euro in seinem Insolvenzverfahren nicht offengelegt hatte. Obwohl die Haftanstalt laut der «Bild» als «knallhart» gilt, genießt der 54-Jährige anscheinen schon jetzt so einige Vorzüge in seiner Zelle.