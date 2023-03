Streit um Intelligenz: Boris Becker stichelt gegen Noch-Ehefrau Lilly – sie kontert

In einem Interview mit «The Telegraph» spricht der 55-Jährige über seine Patchwork-Familie und sagt: «Es braucht intelligente Eltern, um einen Weg zu finden. Barbara ist sehr intelligent.» Er ergänzt daraufhin: «Ich hoffe, dass ich mit Sharlely (Lilly) den gleichen Punkt erreichen kann. Aber so weit sind wir noch nicht.»

Fiese Worte von Boris Becker an seine Noch-Ehefrau Lilly. Ausgerechnet am britischen Muttertag schießt der ehemalige Tennisprofi gegen seine Ex in einem Interview mit der Zeitung «The Telegraph». Darin spricht der 55-Jährige über seine Patchwork-Familie und meinte: «Es braucht intelligente Eltern, um einen Weg zu finden. Barbara ist sehr intelligent.» Eine «ähnliche Beziehung» habe er auch zur Mutter seiner Tochter Anna (22). «Sie hat bei ihrer Erziehung unglaubliche Arbeit geleistet, und ich habe sie bei jedem Schritt unterstützt», meint Becker.