Aus dem Gefängnis : Boris Becker verklagt Oliver Pocher

Boris Becker sitzt zwar in Großbritannien hinter Gittern, das hindert ihn allerdings nicht daran, Oliver Pocher vor Gericht zu zerren.

Seit einigen Wochen ist Boris Becker (54) wegen Insolvenzverschleppung in Millionenhöhe im britischen Gefängnis. Zumindest die Hälfte der Strafe – zwei Jahre und sechs Monate – muss er dort absitzen. Und was macht man so, wenn einem langweilig ist? Richtig, man verklagt kurzerhand seinen «Lieblingsfeind». Im Fall von Ex-Tennis-Ass Becker ist das eben Komiker Oliver Pocher (44). So wirklich leiden konnten sich die beiden ja noch nie, doch dann trieb es Pocher auf die Spitze.

In einer seiner Shows «Pocher - gefährlich ehrlich» ruft der Komiker unter dem Motto «Make Boris rich again» zum Spenden auf. Das Geld wurde Becker auch FAST übergeben: es war in einen vermeintlichen Modepreis eingearbeitet. «Dass der Preis nur zu dem Zweck geschaffen und an den Kläger verliehen wurde, um ihm - versteckt in der Preistrophäe - den gesammelten Bargeldbetrag zukommen zu lassen, wusste der Kläger nicht», so eine Gerichtssprecherin. Ziel der Klage sei es einzig und allein, dass diese Folge nicht mehr ausgestrahlt werden dürfe, berichtet die «Bild».