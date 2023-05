Neues Leben: Boris Becker verlässt Deutschland, angemeldet ist er noch bei seiner Mutter

Der dreimalige Wimbledonsieger soll noch offiziell bei seiner Mutter in Leimen gemeldet sein, wohnte bis vor kurzem mit seiner Partnerin Lilian in der Wohnung eines Freundes in Stuttgart. Recherchen der Bild-Zeitung zeigen nun aber, dass Becker seit einigen Wochen viel in Italien unterwegs ist. So wurde er etwa mehrmals im Casa Cipriani gesehen, in dem nur Mitglieder Zutritt haben oder an der Bar des Fünf-Sterne-Hotels Portrait Milano.