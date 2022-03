Im Luxus-Hotel : Boris Becker vor Gericht, während seine Tochter in Monaco feiert

Der Ex-Tennisprofi steht derzeit vor Gericht. Während er versucht einer siebenjährigen Haftstrafe zu entgehen, feiert Anna ihren 22. Geburtstag.

2017 war Becker in London für zahlungsunfähig erklärt worden. Nun wird ihm in 24 Fällen vorgeworfen, Vermögenswerte in Millionenhöhe in seinem Insolvenzverfahren gar nicht oder unvollständig angegeben zu haben. Er soll unter anderem Immobilien und Konten gegenüber dem Insolvenzverwalter verschwiegen haben. Becker plädiert auf unschuldig.

Währenddessen genießt seine Tochter Anna Ermakova ihre Feierlichkeiten zu ihrem 22. Geburtstag. Gemeinsam mit ihren Freunden feiert die Tochter von Boris Becker in Monaco, wie die «Bild» berichtet. Eingecheckt hat das Model im Four Seasons in Monte Carlo.

Anna residiert in einem Luxushotel in Monaco

In ihrem Instagram-Post sieht man das Model vor schönen Blumensträußen und auch einen Einblick in das luxuriöse Ambiente des teuren Sterne-Hotels, in dem sie sich für ihre Geburtstagsfeier einquartiert hatte. Vormittags ließ sich die schöne Kunststudentin zunächst die Sonne auf den Bauch scheinen, um dann abends gemeinsam mit Freunden ihren Geburtstag auf einer Yacht zu feiern.